وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الفن السابع): جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الولايات الأمريكية المتحدة مليئة بالإنجازات التي تنعكس إيجابا على مستقبل المملكة، من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية وصولا للفن السابع وملحقاته الترفيهية.وأضافت: خلال اليومين الماضيين التقى ولي العهد كبار منتجي الأفلام في هوليوود الأمريكية، منهم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني روبرت بوب ألن إيجر، ومجموعة من رؤساء شركات صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية، وبحث معهم مجالات التعاون والشراكة في قطاعي الإعلام والترفيه، واستعرض آخر التقنيات الحديثة في هذا الشأن، وفرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام، إضافة إلى الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة لجذب هذه الصناعة.واختتمت: لم يفوت عراب رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان التفكير في صناعة مستقبل السينما في السعودية الجديدة وسط ضجيج السياسة العالمية ومشكلاتها، فالواضح أن الطريق سيكون ممهداً للاستفادة من تجارب الشركات الإعلامية والترفيهية الكبيرة حول العالم، والاطلاع أكثر على آخر التقنيات المستخدمة والأساليب المبتكرة في مجال الإعلام وصناعة الأفلام والإنتاج المرئي، لإرضاء شغف السعوديين نحو السينما وملحقاتها الترفيهية في المستقبل القريب.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت