الطائف 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف ممثلة في إدارتي التدريب والتطوع، دورة إسعافيه لبرنامج الأمير نايف للمتطوعات المنتسبات حديثاً بقسم التطوع النسائي في محافظة الطائف.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي أنه تم تفعيل قسم التطوع النسائي في محافظة الطائف حديثاً لإشراك المتطوعين والمتطوعات في مختلف البرامج المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لتأهيلهم بالشكل الصحيح لتقديم الخدمة التطوعية الصحية بشكل سليم يساعد في إنقاذ حياة الإنسان.وأضاف الثبيتي أنه بعد اجتيازهم للدورة بنجاح سيتم إشراك المتطوعات في مهرجان الورد الطائفي ١٤ لهذا العام مساندةً للفرق الاسعافية.من جانبهـا أكدت رئيسة القسم النسوي بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة ابتسام المنيعي أن الدورة لقيت قبول وتفاعل كبير من المتطوعات الذي يظهر مدى حماسهم ورغبتهم في تقديم الخدمة التطوعية للمجتمع.من جهته أكد رئيس التطوع بالطائف غالب بن مستور الحارثي أن التسجيل مستمر لجميع الراغبين في الانضمام لفريق التطوع بالهيئة، وذلك عن طريق التسجيل في موقع التطوع الرسمي للهيئة على الرابط https://volunteer.srca.org.sa .يذكر أن التطوع النسائي شهد إقبالاً لافتا منذ انطلاق التسجيل في الشهر الماضي كما أبدت المتطوعات رغبتهن بالمشاركة في مختلف المبادرات والمشاركات بالهيئة وبرامج الحج والعمرة التي تتيحها للمتطوعين والمتطوعات.// انتهى //09:26ت م