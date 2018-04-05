المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في الشؤون الإدارية والمالية اليوم, صرف أكثر من 36 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات كمكافآت وإعانات.وأبان مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة زهير يونس أن المبلغ يمثل جميع أنواع المكافآت والإعانات المخصصة لطلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.// انتهى //09:30ت م