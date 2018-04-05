نجران 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستواصل أمانة منطقة نجران جهودها في إزالة اللوحات الدعائية المخالفة, والكتابات المشوهة للمظهر العام, وإزالة السيارات التالفة والمهملة, من خلال حملة "معالجة التشوه البصري" في اسبوعها الأول, ضمن مبادرات برنامج مدينتي 2018، الهادف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه, وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.وأبان المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن الفرق المتخصصة ميدانياً قامت بإزالة 650 من اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة, وسحب 20 سيارة تالفة ومهملة في شوارع وطرق الأحياء داخل مدينة نجران, مُبيناً أن فريق العمل المكلف يواصل تنفيذ المهام وفق خطة الستة الأسابيع، وذلك بالقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري.// انتهى //09:31ت م