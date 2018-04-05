نجران 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران غداً، برنامج "نادي أجيال الشبابي" لطلاب المرحلة المتوسطة، وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم.ويشتمل البرنامج الذي يُقام كل يوم جمعة، على العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والبرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية والمهارات الرياضية والحياتية التي تنمي قدرات الطلاب وتطور مهاراتهم, ويأتي البرنامج ضمن المناشط والفعاليات التي تنفذها اللجنة لهذا العام.// انتهى //09:33ت م