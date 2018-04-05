حائل 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسافتتحت صحة حائل خلال العام المنصرم 2017م، ثلاثة مراكز صحية "الكهيفية - أم ساروت - اسبطر"، كما تم افتتاح أقسام طوارئ تعمل على مدار 16ساعة في كل من مركز صحي "الأجفر - الوسيطاء - البادية - السمراء - الروضة - القاعد"، إضافة إلى افتتاح عيادات تغذية علاجية بمراكز "قفار - الجامعيين - الخماشية - العزيزية".وبدئ في نفس الفترة العمل في 73 عيادة إرشادية شاملة "مبادرة الرعاية النفسية الأولية" بالمراكز الصحية، واعتماد مركز الدراسات العليا لطب الأسرة بمركز صحي قفار، فيما يتوقع افتتاح مركزين تدريبين "شراف - الوسيطاء" خلال الفترة المقبلة.يذكر أن 10 مراكز صحية اجتازت برنامج اعتماد المنشآت الصحية "سباهي" وهي "المنتزه الشرقي - شراف - الوسيطاء - أجا - لبدة - الجامعيين - الودي - قفار - الحفير - الشنان"، كما تم تفعيل 7 عيادات لمكافحة التدخين، وتنفيذ مبادرة تعزيز منهج طب الأسرة في 10 مراكز صحية وهي "المنتزه الشرقي - شراف - الوسيطاء - أجا - لبدة - الجامعيين - الودي - قفار - الحفير - الشنان".// انتهى //09:38ت م