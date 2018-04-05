الخرطوم 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير الذي أكد على جاهزية القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع والأجهزه الأمنية الأخرى في حماية البلاد من كل متربص.وركزت على اتفاق وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي، أمس، على بدء المرحلة الثانية من الحوار في غضون أسابيع، لرفع إسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وتطرقت إلى وصول وزيرا الخارجية الإثيوبي ورقيني قيبيو، والمصري سامح شكري، أمس للمشاركة في اجتماعات سد النهضة، التي تنطلق اليوم بالخرطوم.ونقلت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قوله، إن الجانب الفلسطيني ما زال يمد يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين مع إسرائيل.وأخبرت عن شن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات نوعية استهدفت تدمير مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في ضواحي الحديدة.وعرجت على دعوة مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند أمس للسماح بوصول المساعدات إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وقال إن ما بين 80 و150 ألف مدني هناك على شفا الانهيار بعد سنوات من الحصار والقتال.// انتهى //10:25ت م