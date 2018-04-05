تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساختتمت أمس المرحلة الثالثة من البرنامج المجتمعي "أتقن" بتخريج 807 متدربين ومتدربات,من الوحدات التدريبة التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك.وأفاد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني ‏المهندس فهد المطيري, أن برنامج "أتقن " إحدى المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، بهدف تأهيل أفراد المجتمع في عدد من المجالات الفنية ،وفق منهج تدريب تشرف عليه الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة.// انتهى //10:28ت م