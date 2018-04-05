عام / 807 متدربين استفادوا من المرحلة الثالثة لبرنامج "أتقن" بتبوك
الخميس 1439/7/19 هـ الموافق 2018/04/05 م واس
تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واس
اختتمت أمس المرحلة الثالثة من البرنامج المجتمعي "أتقن" بتخريج 807 متدربين ومتدربات,من الوحدات التدريبة التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس فهد المطيري, أن برنامج "أتقن " إحدى المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، بهدف تأهيل أفراد المجتمع في عدد من المجالات الفنية ،وفق منهج تدريب تشرف عليه الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة.
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10:28ت م