حائل 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستفقد المشرف العام على قطاع الضمان الاجتماعي بمنطقة حائل خالد سعد العامر، أمس، عمل الوحدات الضمانية بمحافظات الشنان وسميراء ومدينة العظيم، للوقوف على عمل تلك الوحدات ومتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم خدمات الضمان الاجتماعي بالشكل المرضي للمستفيدين المقيمين هناك .وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العياد، أن إدارة الفرع تعمل جاهدة علی توصيل الخدمات للمستفيدين بدون تكبد عناء السفر من خلال هذه الوحدات الضمانية المهمة، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم هذه الوحدات الضمانية بكل ما تحتاجه من متطلبات حتى تؤدي دورها حسب خطة العمل القائمة، الأمر الذي يحقق للمستفيد احتياجاته الضمانية المتكاملة.// انتهى //10:38ت م