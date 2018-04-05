نجران 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستواصل الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في فعاليات "يوم المهنة الثاني"، الذي دشنه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, وتنظمه الجامعة على مدى ثلاثة أيام, تحت شعار "طريقك نحو مستقبل مزهر"، استقبال خريجي وخريجات الجامعة المتقدمين على الوظائف المتاحة وإجراء المقابلات الشخصية، والتعريف كذلك بالمزايا الوظيفية التي تقدمها جهة العمل لهم، إضافةً إلى حضور الندوات المصاحبة والدورات التدريبية لطلاب الجامعة التي قدمها نخبة من المتخصصين.وأبان وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد سلطان العسيري، أن المعرض شهد كثافة في الحضور من الجانب الرجالي والنسائي، للاطلاع على الفرص الوظيفية التي توفرها جهات العمل للخريجين، إلى جانب الفرص التدريبية للطلاب وتعريفهم بمستقبل سوق العمل، وتسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها.يذكر أن اللجنة المنظمة خصصت الفترة المسائية في اليوم الثاني، واليوم الثالث كاملا للعائلات حرصاً منها على استفادة خريجات الجامعة وطالباتها.// انتهى //10:42ت م