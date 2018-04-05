تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة على مدينة تبوك، وعلى مراكز محافظة حقل شملت مركز الديسة وضواحيه شريف معطيه والخرج والوادي الأبيض، ومركز علقان وضواحيه الصدارة والظهر ومحطة البادية.كما شملت الأمطار مركز الوادي الجديد وضواحيه, ووادي الجديد وعلو جله وعلو عناب ووادي دبر والثميمية ووادي شريح والهواره وجبال الظريف وجبال التيه ووادي عميق ومسيهيج وأم جريفين .وهطلت الأمطار على مركز أبو الحنشان وضواحيه, تنينير والأسمر وردة رشيد والجديد, وعلى مركز أشواق شملت وادي زيان ومركز الخريطة.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //10:44ت م