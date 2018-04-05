القاهرة 19 رجب 1439هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الذي شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية.وأكدت الصحف أن القضية الفلسطينية والقدس على وجه الخصوص ستظل في صدارة المشهد السياسي والإعلامي العربي، منددة باقتحام أكثر من 250 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أمس بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.واهتمت بانطلاق اجتماعات اللجنة الثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضات سد النهضة بهدف التوصل لحلول مناسبة لقضية السد وتأثيره على دول المصب.ولفتت الإنتباه إلى تجديد الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي بإجراء تحقيق بشأن مواصلة ميليشيات الحوثي الإيرانية استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وتهديد خط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية المارة من مياه البحر الأحمر.// انتهى //10:48ت م