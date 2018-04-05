تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسنفذ المشاركون في الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية التي تنظمها كشافة وزارة التعليم، وتستضيفها حالياً الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، رحلة خلوية ضمن الجانب التطبيقي العملي للدراسة.وأوضح قائد الدراسة سعود مسامح العنزي, أن الرحلة شارك فيها أكثر من 40 دارساً يمثلون عدداً من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، ونفذت بمنطقة على طريق شرما 60 كيلو مترا عن مدينة تبوك ، فيما بلغت مسافة الرحلة الخلوية حوالي 9 كيلو مترات ، واشتملت على ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام البديلة، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.وتعرف المتدربين،على أعمال الريادة وكيفية إعداد البوابات وسواري الأعلام والأسوار والجسور بواسطة الأخشاب واستخدام الحبال في العقد والربطات والدورات لتثبيت هذه الأعمال.// انتهى //10:55ت م