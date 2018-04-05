الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستعرّف عدد من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة؛ لرفع مستوى مشاركة القوى الوطنية البشرية في سوق العمل، في بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة.وقدّم القائمون على فرع "هدف" في منطقة الرياض، عرضاً عن برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف والتدريب الإلكتروني عبر منصة "دروب" الإلكترونية، التي يقدمها الصندوق للكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، ومنها برنامج "دعم نمو التوطين بالمنشآت"، وبرنامج "دعم العمل الحر والعمل الجزئي"، وبرنامج "دعم نقل المرأة العاملة" (وصول)، وبرنامج "دعم ضيافات الأطفال" (قرة).كما تناول اللقاء، عرضاً لبرنامج الإرشاد المهني وآلية إجراء المقابلات الوظيفية، وكتابة السيرة الذاتية، إذ حظيت زيارة طلاب جامعة الإمام بتفاعل من قبلهم، حيث أجاب مدير فرع الصندوق بالرياض على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي قدمها الطلاب.// انتهى //10:56ت م