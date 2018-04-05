رام الله 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الجانب الفلسطيني ما زال يمد يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.وأشارت الصحف إلى ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير أن نحو 350 طفلاً فلسطينياً يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 8 فتيات قاصرات، وستّة أطفال يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصّة بالأحداث، فيما اعتقل الاحتلال 353 طفلاً على الأقل منذ بداية العام الجاري.وأولت الصحف اهتمامًا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي،إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" الحدوديين مع قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية.وتطرقت إلى منع قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى المبارك ، اثنين من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من دخول المسجد لمزاولة أعمالهما دون توضيح الأسباب.// انتهى //11:13ت م