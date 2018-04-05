بغداد 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا رئيس الوزراء حيدر العبادي لليابان, ومايمكن أن تحققه من نتائج على صعيد جذب الاستثمارات, وتشجيع كبرى الشركات اليابانية على تنفيذ مشاريع استثمارية في العراق.وتابعت الصحف نتائج زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الحالية لمصر , منوهة بأنها تأتي في إطار سعي العراق للعودة إلى محيطه العربي.وتطرقت إلى التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين العراق , منوهة بإعلان وزارة التجارة العراقية بأن المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين يدرس حاليًا إمكانية استثمار مليون هكتار من الأراضي الزراعية بمحافظة الأنبار غربي العراق.وعرحت على الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو المقبل, مبرزة إعلان مفوضية الانتخابات المباشرة بطباعة الأوراق الخاصة بالاقتراع النيابي التي ستحمل سمات أمنية لا ترى بالعين المجردة من أجل منع محاولات التزوير .// انتهى //11:14ت م