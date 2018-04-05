تونس 19 رجب 1439هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسرصدت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها الافتتاح الرسمي للاجتماع السنوي 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة التونسية أمس عقب سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والندوات والورشات التي انعقدت على هامشه , وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء في البنك البالغ عددهم 57 دولة , من بينها المملكة التي ترأس وفدها معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان .وفي سياق متصل أخبرت الصحف عن توقيع المملكة وتونس أمس, على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية ,مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المملكة منحة مالية لتونس بقيمة 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به .وفي الملف الليبي تطرقت صحف تونس إلى سلسلة مشاورات عامة تدعمها الأمم المتحدة تبدأ اليوم في مدينتي بنغازي وزوارة بهدف تجاوز الأزمة السياسية في البلاد والإعداد لانتخابات جديدة بعد سنوات من الصراع والانقسام .وكتبت صحف اليوم عن اتفاق كلا من ليبيا والسودان والنيجر والتشاد خلال اجتماع دبلوماسي عسكري ـمني عقد أمس في نيامي على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل .ونقلت إعلان المتحدثة باسم الخارجية الروسية أمس أن وزير خارجية كوريا الشمالية سيزور موسكو الأسبوع المقبل وسيلتقي نظيره الروسي ليبحث معه العلاقات الثنائية ومسائل دولية وإقليمية رئيسية وخاصة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.// انتهى //12:35ت م