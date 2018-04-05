الدمام 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستواصل بلدية محافظة الخفجي حملة الصيانة لمدخل محافظة الخفجي والميادين العامة وإعادة طلاء وتنظيف واستبدال التالف من الأرصفة، والقيام بأعمال الإنارة الديكورية في المحافظة، بهدف تطوير المحافظة وإبراز معالمها الحضارية.وذكر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني, أن البلدية تسعى من خلال تسخير طاقاتها البشرية والمادية إلى تطوير المحافظة وإبراز الصورة الحضارية والجمالية لها, داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية، وعدم العبث بالمرافق العامة.// انتهى //12:39ت م