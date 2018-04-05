مكة المكرمة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستواصل صحة مكة المكرمة تفعيل مبادرة المراكز الاستشارية الهادفة إلى تقديم خدمات إبداعية للمواطنين، من خلال تواجد عدد من الأطباء الاستشاريين في التخصصات التالية "باطنة - جراحة - نساء - أطفال - قلب"، داخل المركز الصحي حسب جدول زمني معين تم تفعيلها في 6 مراكز صحية "مركز صحي الإسكان - الشرائع - الضيافة - النوارية - العزيزية الشرقية - الجموم، كما تم توزيعها بشكل يسمح بتقديم الخدمات الاستشارية لجميع سكان مكة المكرمة، إضافة لذلك فقد تم توفير جميع الأدوية التي تصرف بالمستشفيات، وعمل التحاليل المخبرية الأساسية والتخصصية كالهرمونات وفيتامين د .وأوضحت صحة مكة المكرمة أنه جرى خلال الستة الأشهر الماضية الكشف على ما يقارب 6000 مراجع وتقليص الإحالة للمستشفيات بنسبة 5% من مجمل الحالات وسرعة وصول المراجع للطبيب المختص ليحصل على موعد لا يتجاوز الأسبوع.يذكر أن المراكز الاستشارية قدمت عدد من الخدمات، منها اكتشاف بعض الأمراض السرطانية وكذلك اكتشاف بعض امراض الغدد الصماء مثل اضطرابات الغدة الدرقية وعلاجها، التي وصلت إلى 60 حالة واكتشاف عدد من حالات التوحد، واكتشاف حالات تأخر النطق لدى الأطفال، وكذلك علاج العديد من أمراض النساء بما فيها حالات العقم عند الزوجين بنوعيه الأولي والثانوي، التي وصلت إلى 50 حالة، وعلاج 30 حالة لتكيس المبايض، وتحديد ومتابعة خطة تنظيم الحمل، واكتشاف وعلاج 25 حالة الانسداد الرئوي المزمن، ومتابعة وعلاج 63 حالة قصور الشرايين التاجية، وعلاج 29 حالة فشل القلب وتضخم القلب، وعلاج 7 حالات أمراض صمامات القلب، وعلاج 14 حالة عدم انتظام ضربات القلب.// انتهى //12:41ت م