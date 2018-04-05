سكاكا 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسينتظر زوار مهرجان تمور الجوف بنسخته الخامسة في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل مجموعة من الأعمال الفنية والتشكيلية التي زينت بها استعدادا لاستقبال زوار المهرجان، الذي ينطلق يوم الاثنين الموافق 23 رجب 1439هـ , ويستمر حتى 4 شعبان 1439هـ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وعمدت بلدية محافظة دومة الجندل بإشراف رئيسها المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق إلى تجهيز مقر المهرجان بلوحة أرضية تشكيلية بمساحة 10 آلاف متر مربع, فيما بلغ مساحة مدينة التمور 42 ألف متر مربع, التي اكتمل بناء أسوارها هذا العام.وأوضح المغرق أن هنالك تخطيط مستقبلي قريب بتحويل مدينة التمور إلى مركز معارض يستفاد منها بمناشط ومهرجانات أخرى, مبيناً أن مدينة التمور بحلتها الجديدة تحتوي على مظلة عرض التمور بمساحة 5 آلاف متر مربع والسور الرئيسي الشمالي بطول 212 مترا يحتوي على 53 محل للأسر المنتجة، وعدد 2 مقاهي شعبية والسور الشرقي والغربي بأطوال 200 متر لكل جهة ويوجد 7 مداخل وهي مدخل رئيسي ومدخلين من الجهة الغربية و مدخلين من الجهة الشرقية و 3 مداخل صغيرة من الجهة الجنوبية القريبة من مواقف السيارات.وأضاف أنه تم إضافة مزرعة نموذجية لمدينة التمور بمساحة 600 متر مربع بنيت أسوارها من حجر الجندل وغرس 20 نخلة من حلوة الجوف وهي نموذج المزرعة الجوفية كما تم تغطية مدينة التمور بالكامل بكاميرات المراقبة ،فيما يستعرض معرض استهلاكي و 5 خيام أخرى وهي خيمة إبداعية لشباب الجوف وخيمة النخيل لبعض الجهات المهتمة في النخيل وخيمة نسائية لإقامة دورات تخصصية مجانية، إضافة إلى خيمة ضيف الشرف سلطنة عمان الشقيقة لعرض منتجاتها من التمور والحلوى العمانية وخيمة الفعاليات الرئيسية, كما يصاحب المهرجان مجموعة من الفعاليات التراثية بالمنطقة الأثرية بالمحافظة.// انتهى //12:44ت م