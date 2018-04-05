المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسعقدت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مساء أمس, ندوة بعنوان "مستقبل الكتاب الورقي أمام التحوّل الرقمي" ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب والمعلومات الـ35 التي تقيمه الجامعة حالياً, بمشاركة العديد من دور النشر والمكتبات والجهات التعليمية والبحثية.وناقشت الندوة التي تحدث فيها كل من أمين عام مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الدكتور حسن السريحي, وأمين جمعية الناشرين السعوديين عبدالله الصميعي, بحضور جمع من الأكاديميين وزوّار المعرض التطوّرات التقنية التي شهدتها دور النشر الإلكتروني وأهمية مواكبتها, نظراً لتأثيراتها على الحياة والممارسات اليومية, وبوصفها أحد أهم مصادر المعلومات في هذا العصر, إلى جانب تأثير التقنية على تداول الكتاب الورقي.// انتهى //12:45ت م