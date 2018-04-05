عنيزة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسزار أعضاء المجلس البلدي لمحافظة الخرج ومراكز العمار وقبة وشري أمس، المجلس البلدي بمحافظة عنيزة، بهدف تبادل الخبرات بين المجالس البلدية، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم.وجرى خلال الزيارة تقديم عرض مرئي يحكي أعمال البلدية التي نفذت خلال الفترة الماضية، ثم جولة ميدانية على المشاريع البلدية .وشملت الزيارة، المدينة الغذائية ومشاريع تصريف السيول وطريق الأمير فيصل بن مشعل وسوق المجلس،تخللها شرح عن الإجراءات التمهيدية والتنفيذية التي تمت وأبرز العقبات التي تم تجاوزها.// انتهى //12:46ت م