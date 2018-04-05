أبها 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساعتمد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية في منطقة عسير سعد الجوني، أسماء الطلاب المرشحين لدخول اختبارات التسريع للعام الدراسي الجاري.وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم عسير علي آل عواض، أن الاختبارات ستقام لـ13 طالبا بمركز الأمير فيصل بن خالد للموهوبين بأبها، ولـ11 طالباً في مركز الموهوبين بخميس مشيط، وستبدأ في السادس من شهر شعبان المقبل وتنتهي يوم التاسع من الشهر ذاته، وتستهدف طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني المتوسط.يذكر أن نظام التسريع يتمثل في السماح للطالب الموهوب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته، وذلك بتمكينه من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة زمنية أقصر من المعتاد.// انتهى //12:47ت م