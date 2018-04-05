صامطة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساختتمت فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي العلمية الثالثة، أمس، والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة بحضور محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبدة، مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد الأمين بن خطري، وذلك بجامع العليا بصامطة.وبدء الحفل الخطابي المقام بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة المشرف على الدورة أسامة بن زيد مدخلي، بين فيها أن عدد الملتحقين بالدورة بلغ 142 دارساً ودارسة في 20 درساً علمياً قدمها عدد من المشائخ والدعاة.بعدها ألقى مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد الأمين بن خطري، كلمة أكد فيها أهمية مثل هذه الدورات في تعريف الدارسين بأمور دينهم ودنياهم, وفق التعاليم السمحة والوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والتطرف, منوهاً بجهود مكتب الدعوة بمحافظة صامطة في إقامة الدورة, وما حققته من نتائج راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.إثر ذلك توالت فقرات الحفل من كلمات وتقديم نماذج من الدارسين وتسليم الهدايا والشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة والداعمين لها.// انتهى //12:48ت م