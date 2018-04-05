نجران 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساختتمت عمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات, بجامعة نجران، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، اليوم، البرنامج التثقيفي عن آلية القبول والتسجيل بالجامعة.واستفادت من البرنامج 1516 طالبة وشمل 12 مدرسة ثانوية للبنات, وتضمن البرنامج شرحاً عن آلية القبول الإلكتروني وطريقة احتساب النسبة المؤهلة, وبعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة.// انتهى //12:51ت م