الوجه 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسنفذت وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية الجامعية بمحافظة الوجه دورة تدريبية بعنوان "ضغوط العمل وأساليب إدارتها".وتطرقت الدورة إلى أنواع ضغوط العمل، ومهارة إدارتها من قبل القادة والزعماء والمبدعين، إلى جانب الآثار المترتبة على سوء إدارة الموارد المادية والبشرية.وأشاد عميد كلية الوجه الدكتور محمد حكمي بأثر الدورة الفعال، لما تضمنته من أهداف تصب في صميم العمل والإدارة، مقدماً شكره لوحدة خدمة المجتمع بالكلية وجميع القائمين على الدورة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.// انتهى //12:52ت م