ابها 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسافتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بمنطقة عسير عبدالرحمن عوضة، اليوم مبادرة السلامة المرورية في ابتدائية ابن كثير بخميس مشيط.وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة عبدالله مبروك، أن المبادرة تهدف إلى تأصيل قواعد السلامة المرورية ونشر ثقافتها لدى الطلاب، وتكوين سلوكيات آمنة لديهم من خلال التدريب والحملات التثقيفية، وتأهيل الخبراء من المشرفين والمعلمين ومنسقي الأمن والسلامة لتدريب الطلاب على برامج المبادرة.وأضاف مبروك, أنه تم تدريب الطلاب بواسطة صندوق السلامة وأجهزة المحاكاة للقيادة، على أن يتم استكمال تنفيذ المبادرة في مدارس المنطقة وفقا للخطة المعدة لهذا الخصوص.// انتهى //12:53ت م