تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس اسماعيل عطاالله المسعودي الذي قدم لسموه تقريرا عن مشروعات وزارة الإسكان بالمنطقة, ونسب الإنجاز في عدد من المشروعات منها: مشروع إسكان تبوك 1 وإسكان تبوك 2 ومشروع إسكان محافظة أملج ومحافظة تيماء بالإضافة إلى مشروع إسكان محافظة حقل وإسكان محافظة الوجه ونسب الإنجاز في كل مشروع.ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما يلقاه قطاع الإسكان بالمملكة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.ومن جهته أعرب المهندس المسعودي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته ودعمه لأعمال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة للقيام بدورها في خدمة المواطنين.// انتهى //12:54ت م