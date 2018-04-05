الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني بمكتبه اليوم, سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أردوغان كوك.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض, ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.// انتهى //13:42ت م