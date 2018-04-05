الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أمس ملتقى التعلم الإلكتروني الأول تحت عنوان "الابتكار في التعلم" بحضور وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة ابتسام بنت محمد الماضي وعميدة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة شروق بنت علي الخليفة وعدد من قيادات الجامعة.واستهدف الملتقى منسوبات وطالبات الجامعة لتعزيز الابتكار في التعليم باستخدام التقنية، ودعم أفضل ممارسات التعلم وتطوير المحتوى الرقمي لإثراء مجتمع المعرفة بما يسهم في بناء مشاريع تعلم إلكترونية أصيلة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.وافتتح الملتقى الأول بكلمة ترحيبية رحبت فيها الخليفة بالحضور من قيادات ومنسوبات وطالبات الجامعة وأمهات الطالبات المشاركات بهاكاثون التعلم الإلكتروني والذي يعد من أبرز فعاليات الملتقى.ثم ألقت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد للتطوير والجودة الدكتورة هيام محمد العوفي كلمة للتعريف بمنصة "نورة الإلكترونية للتدريب" أوضحت فيها أهداف المنصة ومزاياها التنافسية، مؤكدة من خلالها على أن المنصة ستقدم محتوى معرفي رصين من قبل أعضاء الهيئة التعليمية وبمراجعة خبراء أكاديميين مع مراعاة معايير جودة المقررات الإلكترونية (QM) ومعايير التصميم الشامل في التعليم (UDL) في تصميم الدورات التدريبية، لطرح دورات وبرامج تدريبية تستهدف المجتمع المحلي والعالمي وتكون بمثابة درجة علمية مصممة لتزويد المتدربين بمهارات احترافية تخصصية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتقدم شهادات معتمدة من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تعزز المزايا التنافسية للمنصة.واشتمل الملتقى على حلقة نقاش تحت عنوان "تفعيل التعلم الإلكتروني من الانطلاقة إلى الاستدامة" لخصت خلالها مجموعة من قائدات التعلم الإلكتروني بالجامعة عددًا من التوصيات تدعم تفعيل التعلم الإلكتروني من أهمها: التأكيد على ضمان أصالة المحتوى العلمي، وثبات التوصيف، وحماية الملكية الفكرية، وتقديم تعليم معزز بالتقنية يتواكب مع التحول الوطني والتوجهات العالمية، ودعم مهارة التعلم الذاتي لدى الطالبات باستخدام التقنية.وخلال الملتقى تم تكريم الفرق المشاركة بهاكاثون التعلم الإلكتروني، وقُدّمت الجوائز للفرق الفائزة بعد احتساب عدد النقاط التي استحقها كل فريق من نتائج التصويت بالملتقى مضافًا إليها النتيجة التي حصل عليها كل فريق من قبل لجنة التحكيم، وحصل على المركز الأول مشروع "التعلم السريع باللعب" وفاز بالمركز الثاني مشروع "ميلاد إنجاز"، وفاز بالمركز الثالث مشروع "بصمة ابتكار"، هذا وحصل الأخير أيضًا على جائزة مشروع "هاكاثون التعلم الإلكتروني لمعالجة المشكلة الأكثر تأثيراً في المجتمع".ومن جهتها شكرت مديرة إدارة البحث والتطوير بالعمادة الدكتورة فادية الخضراء كافة المشاركات بهاكاثون التعلم الإلكتروني وثمنت أهمية جميع المشاريع المطروحة، مؤكدة على أن مشاركة الطالبات في هاكاثون التعلم الإلكتروني هو الفوز الحقيقي لهن، معربة عن سعادتها البالغة لما لمسته في طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من تميز في الإنجاز وشغف الإبداع والابتكار وحب للعطاء والتعاون تجسد في إشراك طالبات من ذوي الهمم والإلهام "ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم" وتعاون الطالبات في المجموعات المختلفة لابتكار حلول تقنية لمواجهة مختلف الاحتياجات التعليمية والتغلب على مشكلات التعليم والتعلم .واختتم الملتقى بتكريم وحدات التعلم الإلكتروني الأكثر تفاعلاً والكليات الأكثر تفعيلاً لنظام إدارة التعلم الإلكتروني وشكر كافة المشاركين.//انتهى//13:45ت م