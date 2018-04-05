الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسزار وفد من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التقى خلالها مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي.وأطلع الدكتور الغامدي الوفد الزائر - المكون من 60 شخصا من برنامج تأهيل القيادات الشابة للحوار العالمي - على أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها والبرامج التي نفذها منذ إنشائه قبل 3 سنوات، البالغة 367 مشروعًا في 40 دولة حول العالم منها 217 مشروعا خصصت لليمن.وفي نهاية الزيارة تجول أعضاء الوفد في أرجاء المركز وشاهدوا مكاتب منظمات الأمم المتحدة والمركز الإعلامي، منوهين بالجهود المميزة التي يبذلها المركز لخدمة الإنسانية والتخفيف من معاناة المنكوبين وأثنوا على أدائه الاحترافي.// انتهى //13:46ت م