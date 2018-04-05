تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 5 ابريل 2018 م واسقدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتبوك, خدماتها لمنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، التي استمرت ثلاثة أيام بإشراف فريق نسائي كامل، وذلك في إطار التسهيل على منسوبات الإدارة وتقديراً لظروف عملهن.وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة تبوك عوض بن محمد البلوي، أن الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تعد إحدى الخدمات التقنية الحديثة وهي بمثابة مكتب متنقل مجهز بأحدث وسائل التقنية، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة تتضمن إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار بدل فاقد وبدل تالف، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الزواج ، الطلاق" وتعديل المهن للنساء، وعدد من الخدمات الأخرى.وأكد البلوي أن الأحوال المدنية تحرص على تواجد وحداتها المتنقلة والمجهزة بأحدث وسائل التقنية في مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.يذكر أن الأحوال المدنية تسعى إلى تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة المتواجدة في جميع مناطق المملكة للقطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين.// انتهى //13:56ت م