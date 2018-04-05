سيئول 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأجرى مسؤولون من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية محادثات "جادة وشاملة" اليوم للترتيب للقمة التي ستعقد بين زعيميهما في 27 من الشهر الحالي.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية كوون هيوك كي قوله للصحفيين في سيئول أن الجانبين أجريا محادثات جادة وشاملة حول سبل عقد القمة بنجاح.وأضاف أن الاجتماع بدأ الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة الأمنية المشتركة المعروفة أيضا باسم (بانمونجوم) وانتهى حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.وأوضح كوون أن محادثات اليوم سعت إلى مناقشة الإجراءات الأمنية والبروتوكول والتغطية الإعلامية لما يمكن أن يكون قمة ثالثة بين الكوريتين.// انتهى //14:00ت م