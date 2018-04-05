الخرطوم 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم ، اليوم ، الاجتماع الثلاثي ، الذي يضم وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية وقادة الأجهزة الأمنية لدول السودان ومصر وإثيوبيا، لدفع جهود التفاهم حول ملف سد النهضة، واستكمالاً لتنفيذ إعلان المبادئ حول السد.وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في كلمه له خلال الاجتماع إن الأجواء إيجابية للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف حول ملف سد النهضة .// انتهى //14:00ت م