المنامة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسشهد معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته 18 ، إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المهتمين بالكتاب والثقافة خاصة الشباب والأسر وطلاب المدارس والجامعات، حيث بلغ عدد الزوار حوالي 120 ألف زائر وأكثر من 123 مدرسة بما يزيد عن 5000 طالب برحلات يومية لزيارة المعرض.ونقلت وكالة أنباء البحرين عن اللجنة المنظمة للمعرض قولها إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الزوار غداً الجمعة، وأن يشهد المعرض ازدحاماً غير مسبوق في الأيام الأخيرة.من جهتها أوضحت مديرة إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن معرض البحرين الدولي للكتاب هذه السنة يضم دور نشر ومؤلفات وكتبا في جميع ومختلف المجالات، بالإضافة إلى تخصيص ركن مميز لجمهور الأطفال حيث تم تخصيص برامج مكثفة لهم تحتوي على ندوات وورش عمل والعديد من الفعاليات التي يمكن للجميع أن يستفيد منها.وأشارت إلى أن احتفال هذه السنة بمعرض البحرين الدولي للكتاب هو احتفال مميز يضم أكثر من 400 دار نشر ، وبحضور المملكة العربية السعودية ضيف شرف وفي سنة مميزة هي سنة المحرق عاصمة للثقافة الاسلامية.وأكدت مديرة إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار أن حضور المملكة العربية السعودية في المعرض له دلالات كبيرة، فالمملكة لها مكانة كبيرة في القلوب .يذكر أن معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب انطلق في 28 مارس الماضي وتنتهي فعالياته بعد غد السبت 7 أبريل.// انتهى //13:56 ت م 10:56جمت NNNN14:05ت م