تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أقامت الإدارة أمس, فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتوحد 2018م ضمن المعرض المصاحب الذي نظمته إدارة التربية الخاصة "بنين" بتعليم تبوك في متوسطة المقداد بن عمرو بتبوك، لتسليط الضوء على تحسين حياة الأطفال الذين يعانون من هذا المرض، ورفع مستوى الوعي لتحسين الأوضاع في عملية الكشف المبكر والمتابعة .وبدأت الفعاليات بجولة لمدير التعليم والحضور على الأعمال والمعروضات التي قدمها طلاب برامج التربية الخاصة في مدارس المنطقة في المعرض المعد بهذه المناسبة، تلا ذلك عرض مرئي عن أطفال التوحد والجهود المقدمة لهم، واختتم البرنامج بتوزيع الهدايا على الطلاب.من جهة أخرى قدم مدير تعليم تبوك شكره لإدارة التربية الخاصة، وقادة المدارس والمعلمين، وللجهات الداعمة والمشاركة ولقائد متوسطة المقداد بن عمرو بتبوك إبراهيم أبو هاشم، مؤكدا أن وزارة التعليم تولي جل عنايتها واهتمامها بهذه الفئة، وأن العمل تجاههم واجب شرعي واجتماعي، وليس تفضلاً أو شفقة.وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم تبوك أن الإدارة سعت ضمن برامجها لهذا اليوم إلى توفير خدمات وتسهيلات متنوعة لهذه الفئة، احتفاءً بهم وجذباً للانتباه نحو أهمية تطوير قدرات التشخيص والوعي بالمشكلة، ومساعدة من يعانون من التوحد على تحسين ظروفهم المعيشية، وحصولهم وذويهم على الدعم الاجتماعي والنفسي.// انتهى //14:07ت م