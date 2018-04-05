الدمام 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستواصل بلدية محافظة الجبيل، أعمالها في إعادة تأهيل وسفلتة الطرق الرئيسة والفرعية للأحياء المتضررة بالمحافظة، وإغلاق الحفر وإصلاح التشققات الناجمة عن هطول الأمطار.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أن البلدية قامت بإعادة وتأهيل وسلفتة الطرق الرئيسة والفرعية لمخطط الحمراء، لافتاً إلى أن كمية الأسفلت المستخدمة للمخطط بلغت 150 طنا، مشيراً إلى أن البلدية وضعت جدولة وخطة زمنية تعطي الأولوية للأحياء المتضررة بالعمل، شاملة مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة وإعادة تأهيل الأرصفة.// انتهى //14:08ت م