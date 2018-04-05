أملج 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستقوم بلدية محافظة أملج حالياً, بحملة إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والأحياء, وذلك لإزالة مسببات التلوث البصري بالمحافظة, الهادفة إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان, أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، حيث شكلت البلدية عدد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في الأحياء والشوارع، إذ قامت الفرق بمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري، والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك معالجة وضع الباعة المتجولين وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة والميادين، وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري، مثل المطابخ والورش وخدمات السيارات والمشاتل والمشاحم ومحلات تغيير الزيوت، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وغيرها من المحاور الرئيسية للمبادرة.// انتهى //14:08ت م