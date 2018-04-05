جدة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسشاركت الغرفة التجارية والصناعية بجدة خلال فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2018, الذي نظمته مؤخراً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة الرياض, واستمر على مدى أربعة أيام, بطرح جلسة علمية حول إدارة وتطوير الوحدات السكنية المفروشة, أبرزت فيها واقع الوحدات السكنية المفروشة والتطرق لمستقبلها المأمول.وحظيت الجلسة التي قدمها نائب رئيس لجنة الإيواء السياحي بالغرفة الدكتور عبدالرزاق بن رزق الوافي, بمشاركة مديري الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق، بحضور مدير إدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سعد القحطاني، حيث استعرضت أهم التوصيات المنبثقة عن ملتقى الوحدات السكنية المفروشة الثاني, الذي نظمته لجنه الإيواء السياحي بغرفه جدة في شهر مارس 2017م ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.ودعت الجلسة إلى تفعيل الشراكة بين قطاع الإيواء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بعقد ورش عمل ربع سنوية ترعاها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, لبحث سبل تحقيق أهداف الدولة - رعاها الله - من قطاع السياحة عموماً, وقطاع الإيواء على وجه الخصوص، متطلعة لأن تستوعب الأنظمة والقوانين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأتي أهمية هذا الأمر من منطلق أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإيواء تشكل تقريباً 80% من هذه المنشآت.ونوهت الجلسة بأهداف لجنة الإيواء السياحي بغرفة جدة، التي من أبرزها المشاركة بفاعلية مع الجهات ذات العلاقة في وضع الخطط والإستراتيجيات لتنمية القطاع بشكل خاص, والسياحة بشكل عام في محافظة جدة والمملكة بشكل أعم، والسعي إلى إيجاد نافذة واحدة تتولى جميع ما يخص القطاع لدى الجهات الحكومية، علاوة على حصر المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع والإسراع باقتراح حلول مؤقتة, ثم السعي إلى إيجاد حلول جذرية لها.وأضافت الجلسة، أن اللجنة تتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في كل ما يخدم القطاع, ومن ذلك دراسة نظام التصنيف الحالي ومراجعته والسعي إلى التواجد في الوقت والمكان المناسب للمشاركة في اقتراح واتخاذ القرارات الجديدة, وتوجيهها لخدمة القطاع والتنسيق مع اللجان الأخرى المهتمة بالقطاع والعمل معهم والتواصل مع المشتغلين بالقطاع وتنمية التواصل معهم واشراكهم قدر الإمكان إلى جانب توسيع خبرات وقدرات ومعلومات أعضاء اللجنة والمشتغلين بالقطاع, بالإضافة إلى تطوير وتشجيع وحماية الاستثمار في القطاع, والعمل على تنمية الطلب على خدماته من خلال رفع نسب الاشغال واجتذاب الشباب السعودي وتوظيفه, وبناء جسور التعاون والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة وخصوصا الحكومية.يذكر أن ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2018, شهد توقيع أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الممثلة للقطاع السياحي، شملت مجالات تنظيم الرحلات السياحية والاستثمار السياحي, إلى جانب قطاع الإيواء والفندقة وجميع المجالات المتصلة بشكل مباشر بالقطاع السياحي, كما شهد الملتقى إقامة أكثر من 16 جلسة عمل ونقاش حول القضايا والموضوعات المتعلقة بصناعة السياحة والسفر في المملكة, وبحث سبل تطويرها بمشاركة أكثر من 70 مسؤولًا وخبيرًا محليًا ودوليًا من المختصين في قطاعات السفر والاستثمار السياحي وصناع الأعمال.// انتهى //15:10ت م