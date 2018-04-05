الدمام 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية، حملاتها الميدانية التي تنفذها في شوارع ومباني حاضرة الدمام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلان في شوارع المنطقة، فيما تواصل الفرق الميدانية حملاتها لمخالفة اللوح الدعائية غير المطابقة للوائح والاشتراطات، وذلك امتداداً لجهودها في الحد من التلوث البصري والحفاظ على مكتسبات الأمانة والعقود الإعلانية المبرمة .وحررت الأمانة خلال الحملة العديد من المخالفات على اللوحات «الدعائية» في نطاق حاضرة الدمام الذي تشمل (شرق الدمام، غرب الدمام، وسط الدمام، الخبر، الظهران) وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلانية، الواردة في اللائحة الصادرة من وكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطبيق العقوبات والجزاءات البلدية بحسب لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة والتعليمات التنفيذية للائحة.وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في الأمانة، محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الفرق الميدانية للإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بالأمانة رصدت عددا من المخالفات خلال حملاتها على اللوحات الدعائية في شوارع ومباني نطاق حاضرة الدمام، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الأفراد والمؤسسات والشركات حول اللوحات الإعلانية المخالفة، لافتاً الانتباه إلى وجود اللائحة عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية.وأشار إلى أن الحملة ركزت على اللوحات الدعائية القائمة بذاتها، ويقصد بها اللوحات المنفصلة والمثبتة على أعمدة أمام المراكز التجارية والصناعية وغيرها، مؤكداً أن الهدف من تلك الحملات, التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية الإنشائية والكهربائية لها واللوحات الدعائية, وذلك لتحسين المظهر العام للشوارع والميادين وعلى المباني.// انتهى //15:18ت م