الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساختُتمت مسابقة جائزة القوات المسلحة للعسكريين في دورتها الخامسة اليوم بالرياض، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة اللواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن السعدان.وافتُتِح حفلُ الختام بالقرآن الكريم، ثم كلمة المشرف العام على الجائزة، اللواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن السعدان، بعدها اطَّلع الحضور على فيلم وثائقي عن الجائزة منذ انطلاقها لأول مرة وحتى دورتها الحالية.عقب ذلك أُعلنت نتائج المسابقة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين الذين تَقَدمهم بالمركز الأول الرقيب أول: خالد بالعيد شوعي كعبي ، كما تم تكريم الجهات المشاركة مع الجائزة.وكانت جائزة القوات المسلحة في حفظ القرآن الكريم قد انطلقت الأحد الماضي واستمرت فعالياتها لمدة أسبوع يرافقها معرض مصاحب للجائزة، وتخلل المسابقة الكثير من الزيارات لعدد من الوفود والمشايخ كما زارها عدد من طلبة الكليات العسكرية كما أقيمت على هامشها محاضرة ودورة تدريبية ألقاهما معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وقد لاقت الجائزة صدىً طيبًا بين العسكريين والزوار والإعلاميين .// انتهى //15:24ت م