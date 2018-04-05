الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسيختتم غداً المنتخب السعودي للمبارزة منافسات "الفرق" في سلاح السيف (السايبر) في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 و 17 عام المقامة حالياً بمدينة فيرونا الإيطالية بمشاركة 164 لاعباً .ويمثل الأخضر السعودي كل من عادل المطيري وأحمد القديحي وعلي البحراني، بإشراف المدرب السعودي فؤاد الناصري.وقد تأهل اللاعب علي البحراني اليوم إلى دور الـ 128 بعد أن تجاوز لاعبي البرازيل والعراق، قبل أن يخسر من لاعب المنتخب الروماني ، في حين أنهى عبدالملك الأومير وعلي البنعلي لاعبا المنتخب السعودي تدريباتهما اليوم ، استعداداً لانطلاق منافساتهما في سلاح الشيش بعد غد السبت .// انتهى //15:24ت م