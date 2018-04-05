الرياض 19 رجب 1439هـ الموافق 5 أبريل 2018م واستشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في معرض (قادة الوطن في خدمة الوحيين) الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب (شطر الطالبات) في مدينة الملك عبدالله للطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 17 حتى 19 رجب 1439هـ.وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح أنَّ مشاركة الأمانة العامة للمسابقة في معرض (قادة الوطن في خدمة الوحيين) تهدف إلى خدمة كتاب الله تعالى في شتى المناسبات، وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة وولاة أمرها في العناية بالقرآن الكريم وتشجيع أهله وتكريم حفظته، وبثِّ روح المنافسة بين الناشئة من البنين والبنات في حفظه وتلاوته وتفسيره وتجويده، وتأتي المشاركة امتداداً للتعاون بين الأمانة العامة للمسابقة والجهات الحكومية، وتعزيزاً لجانب الإعلام والنشر، والتوعية بأهمية المسابقات القرآنية.ويتعرف زوار جناح الأمانة على المسابقتين المحلية والدولية، وشروطهما، ولوائح المسابقات القرآنية وأنظمتها، وآلية المشاركة فيها، ومشاركة المملكة في المسابقات العالمية.ويتضمن الجناح أجهزة عرض مرئية تبثَّ مقاطع متنوعة من التلاوات العذبة والفعاليات المتميزة في المنافسات القرآنية، كما ينظم جناح الأمانة مسابقة للزوار تقدم فيها جوائز قيمة للفائزين، وهدايا تذكارية.يُذكر أن جناح الأمانة شهد تفاعل الجمهور، وحضوراً كثيفاً من منسوبات الجامعة والطالبات والزائرات، وفي المقدمة منهن وكيلة مركز دراسة الطالبات الدكتورة حنان العريني، وعدد من منسوبات الجامعة من القيادات وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات الجامعية، وقد تبودلت الدروع التذكارية بين الأمانة العامة للمسابقة وعمادة شؤون الطالبات.// انتهى //15:33ت م