الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسحقق فريق جامعة طيبة من المدينة المنورة لقب دوري كرة قدم الجامعات للفئة ( أ ) الذي نظمه وأشرف عليه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بفوزه على نظيره جامعة جازان ( 4 ـ 3 ) بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.وجاء ثانياً فريق جامعة جازان , وفي المركز الثالث جامعة أم القرى , وحل ربعاً فريق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .وقام معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي ومدير البطولة الدكتور أحمد السنتري بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الفائزين بالمراكز الـ3 الأولى بالإضافة إلى تكريم حكام البطولة والجهات الداعمة.وهنأ الدكتور عبدالله البقمي الفرق الفائزة في البطولة , متمنياً التوفيق للفرق المشاركة في الموسم القادم , معرباً عن شكره وتقديره للمسؤولين في جامعة طيبة وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني وعميد شوؤن الطلاب الدكتور معتاد الحربي على استضافة الجامعة للمباراة النهائية في بطولة كرة القدم وحسن التنظيم و كرم الضيافة الذي ساهم في النجاح الكبير الذي شهدته البطولة.كما شكر معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد العيسى ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي على دعمهم غير المحدود للاتحاد الرياضي للجامعات في كافة بطولاته ومناشطه, ما أثمر عن نجاح مميز في مختلف البطولات التي ضمها الموسم.يذكر أن بطولة كرة القدم ( أ ) تمثل ختام الموسم الثامن لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بعد أن تميز بتنوع منافساته وكذلك أماكن إقامتها في مختلف مناطق المملكة والنجاح الكبير الذي صاحبها في المجالات الفنية والتنظيمية والإعلامية.// انتهى //15:47ت م