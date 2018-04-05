الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال عن طرح منافسة تأمين وتركيب أجهزة الكشف عن الأمتعة بالأشعة السينية برقم المنافسة 39/22 .وبينت الإدارة الهندسية والأشغال أنه على الراغبين في التقديم على المنافسة الحصول على كراسة الشروط بقيمة 2000 ريال وتاريخ تقديم العرض 1439/07/29هـ , علما أن فتح المظاريف بتاريخ 1439/07/30هـ الساعة 10 صباحاً وذلك بمقر الإدارة الهندسية والأشغال بالرياض الدائري الشرقي بين مخرجي(10و11) .وللاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية: هاتف0112576333 تحويلة 22896- مباشر 0114072896 .// انتهى //15:48ت م