عام / وزارة الدفاع تعلن عن طرح منافسة تأمين وتركيب أجهزة الكشف عن الأمتعة بالأشعة السينية
الخميس 1439/7/19 هـ الموافق 2018/04/05 م واس
الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال عن طرح منافسة تأمين وتركيب أجهزة الكشف عن الأمتعة بالأشعة السينية برقم المنافسة 39/22 .
وبينت الإدارة الهندسية والأشغال أنه على الراغبين في التقديم على المنافسة الحصول على كراسة الشروط بقيمة 2000 ريال وتاريخ تقديم العرض 1439/07/29هـ , علما أن فتح المظاريف بتاريخ 1439/07/30هـ الساعة 10 صباحاً وذلك بمقر الإدارة الهندسية والأشغال بالرياض الدائري الشرقي بين مخرجي(10و11) .
وللاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية: هاتف0112576333 تحويلة 22896- مباشر 0114072896 .
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