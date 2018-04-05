سكاكا 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري ومساعديه ، اللذين قدما التهنئة لسمو الأمير بدر بن سلطان بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيين سموه أميراً الجوف.بعد ذلك اطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في فرع الوزارة والفروع التابعة للمنطقة ، والمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية والمشاريع المتأخرة والمتعثرة ، بما في ذلك الطرق الزراعية .كما ناقش سمو أمير منطقة الجوف مع المهندس الشمري مشاريع ربط تقاطع طريق الملك خالد مع طريق المرير, وطريق خوعاء تقاطع أرامكو، واستكمال تقاطع الفياض الصوامع ، وربط محطة الشحن ببسيطا بطريق أبو عجرم / القليبة.وأبان مدير عام فرع وزارة النقل أن أطوال الطرق بمنطقة الجوف نحو 3000 كم منها 2350 كم منفذة يتم صيانتها من خلال خمسة عقود صيانة في كافة محافظات المنطقة ، كما بلغت أطوال الطرق المفردة 1466كم والطرق المزدوجة 725 كم والطرق السريعة 159كم .بعد ذلك قدم مدير عام النقل بالمنطقة لسمو أمير المنطقة عرضاً عن المشاريع التي تم تنفيذها والبالغة عشرة تقاطعات علوية "جسور" و 6 تقاطعات تحت التنفيذ، كما تسلم سمو الأمير بدر بن سلطان تقريراً عن مشاريع المنطقة .وأكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ضرورة العمل الجاد بما يحقق دفع مسيرة التنمية وعدم تعطيلها والرفع لسموه عن أية معوقات ، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع النقل بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //15:49ت م