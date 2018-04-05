الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم ، معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الذي قدم للسلام على سموه عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية .حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //15:51ت م