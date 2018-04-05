عام / أمير الرياض يستقبل وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية
الخميس 1439/7/19 هـ الموافق 2018/04/05 م واس
الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم ، معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الذي قدم للسلام على سموه عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية .
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
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15:51ت م