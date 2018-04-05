المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بكلية المسجد النبوي أمس, التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم، وترشيح "قارئ الكلية"، واختيار الفائز باللقب الطالب خليل الرحمن ملفي.وأوضح عميد كلية المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري أن كافة المتسابقين المرشحين للمشاركة في التصفيات النهائية، هم من أوائل الحفاظ في أقسام الكلية، والفائزين بالمراكز الأولى الحائزين على لقب "قارئ القسم" خلال المسابقة التي أقيمت مسبقاً في أقسام الكلية استعداداً لمسابقة التصفيات النهائية، واختيار المشاركين من ضمن عدد من الحفاظ بجميع الأقسام، مهنئاً الطلاب المشاركين على منافستهم بتلاوة وحفظ القرآن الكريم في رحاب مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.// انتهى //15:56ت م