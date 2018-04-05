المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 5 ابريل 2018 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم محاضرة لمعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، بعنوان "موقف الإسلام من التيارات الفكرية" ، وذلك في قاعة معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح بالوكالة .وبيّن معاليه في بداية المحاضرة أن الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وبكتابه وسنة نبيه يقتضي العمل الصالح والبعد عن الهوى, منوهاً بأنه لا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان خالصاً لله ليس فيه شركٌ ولا رياء ولا بدعة ولا مخالفة.وأضاف أن التواصي بالحق من التعلم والتعليم والدعوة إلى الله ،وأن التواصي بالصبر والثبات على الحق ، فهذا مسار المسلم في الحياة يجب أن يكون مع الحق ولا يكون إمّعة مع الناس ، ويجب عليه أن يصبر على الحق قال تعالى : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ) الصبر على العبادة وعلى الحق ،( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) أي حتى يأتيك الموت.وفي ختام المحاضرة خصص معاليه وقتاً للإجابة على استفسارات الحضور .وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة برامج الوسطية والاعتدال التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن الفكري.// انتهى //16:01ت م