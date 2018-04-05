جدة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم, أعمال ورشة "العناية بالمساجد التاريخية" التي نظمتها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع مؤسسة التراث الخيرية،بفندق قصر البحر الأحمر في محافظة جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, ومعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ.وأصدر المشاركون في الورشة مجموعة من التوصيات في ختام أعمالهم التي استمرت لمدة ثلاثة أيام, أكدت أهمية العمل على تأسيس مؤسسة خيرية للعناية بالمساجد التاريخية, والتعاون مع الجامعات في توثيق المساجد التاريخية, والعمل على اعداد دليل إرشادي يتضمن عملية وآلية ترميم وتأهيل المساجد التاريخية لكل منطقة من مناطق المملكة, والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المنطقة المحيطة بالمساجد التاريخية.وأوصى المشاركون في الورشة بإنشاء صندوق خيري للإنفاق على المساجد التاريخية, وإعطاء الأولوية لمنطقة عسير في جانب الاهتمام بالمساجد التاريخية البالغ عددها بالمنطقة 470 مسجداً, كما أوصى المشاركون بإقامة الورشة سنوياً.ورفع المشاركون في الورشة في توصياتهم الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهم ورعايتهم للمساجد في كل أرجاء المملكة.ونوه البيان الختامي والتوصيات إلى أن الورشة حظيت بمشاركة جميع فروع وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جميع مناطق المملكة.وفي نهاية الورشة تم تكريم جميع المهندسين والأكاديميين، وتوزيع الشهادة على جميع الحضور.// انتهى //16:02ت م